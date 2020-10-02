شاهد.. خفايا قرار واشنطن لإغلاق سفارتها ببغداد

2020/10/02 | 10:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأستاذ في العلوم السياسية علي فضل الله أن الإستشعار الأمريكي بتراجع نفوذها في العراق كان ينبغي ان يبدأ منذ اللحظات الأولى من غزو العراق عام 2003...

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