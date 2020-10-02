لغز في الموقف الوبائي: كورونا “يعمق مخالبه” بأرواح فئة عراقية.. تتصدر قائمة الوفيات منذ شهرين رغم انخفاض إصاباتها!

2020/10/02 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

منذ مطلع شهر آب الماضي، بدأ تحول مفاجئ يظهر على الموقف الوبائي اليومي في العراق، عندما قفزت محافظات إقليم كردستان في قائمة الوفيات، لتستمر بالمحافظة على المراكز الأولى في القائمة منذ شهرين وحتى الان، بالرغم من كونها تسجل اصابات أقل من العاصمة بغداد على سبيل المثال إلا أن وفياتها تفوق وفيات العاصمة بأضعاف.

وعند الإطلاع على الموقف الوبائي اليومي الذي تنشره وزارة الصحة، لايخلو المركز الأول لقائمة الوفيات من محافظة كردستانية، حيث تتناوب محافظات دهوك والسليمانية وأربيل على صدارة الوفيات، بالرغم من كون العاصمة بغداد تحتل المرتبة الأولى بأعداد الإصابات.

السليمانية لوحدها تمثل 22% من وفيات العراق

الموقف الوبائي المعلن عنه يوم 25 أيلول الجاري سجلت محافظة السليمانية لوحدها 15 حالة وفاة من أصل 68 حالة في عموم العراق، أي أن نسبة وفيات السليمانية لوحدها مثلت 22% من عموم وفيات العراق، أي بما يقارب الربع.

3 محافظات تمثل 48% من وفيات العراق

وفي يوم 26 أيلول تصدرت محافظات دهوك والسليمانية وأربيل حاجزة المقاعد الثلاثة الأولى في قائمة الوفيات، لتسجل مجتمعة، 33 حالة وفاة من أصل 68 حالة في عموم العراق، لتعادل وفيات المحافظات الثلاث لوحدها أكثر من 48% من الوفيات الكلية في عموم العراق، أي أن 3 محافظات كانت نسبة وفياتها نحو نصف الوفيات مقابل وفيات 15 محافظة أخرى.

38% من عموم الوفيات

عادت المحافظات الثلاث وبنفس ترتيبها، “دهوك، السليمانية، أربيل” لتحجز المقاعد الثلاثة الأولى أيضًا في اليوم التالي الموافق 27 أيلول الجاري، حيث سجلت المحافظات الثلاث مجتمعة، 21 حالة من أصل 55 حالة وفاة في عموم العراق، ما يعني أنها شكلت مانسبته 38% من عموم الوفيات في العراق.

السليمانية ودهوك..



41% من وفيات العراق

وبنفس الطريقة، تصدرت محافظة السليمانية قائمة الوفيات للموقف الوبائي في 28أيلول بنسبة وفيات تقترب من 26%، فيما تصدرت محافظات السليمانية ودهوك وفيات الـ29 من أيلول، بنسبة بلغت 41% من عموم الوفيات في العراق.

ومن الملاحظ بشكل واضح، أن المحافظات الثلاث لإقليم كردستان تقترب لتشكل نحو نصف وفيات عموم العراق بفيروس كورونا، فيما يبقى من غير الواضح أسباب تصاعد الوفيات بهذا الشكل بالرغم من التأكيدات على أن البروتوكول العلاجي في الاقليم مشابه للبروتوكول في عموم العراق والموضوع من قبل وزارة الصحة.

وبإجراء حسابات بسيطة، تظهر وفيات كورونا في اقليم كردستان بمايقارب نسبة 7%، وهو اعلى من المعدل العالمي، وماتسجله باقي مناطق العراق البالغة 2%.

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