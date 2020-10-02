الفقر والفقر المدقع أحد أسباب انتفاضة تشرين المجيدة في عراق يزخر بالثروات - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/02 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر الفقر والفقر المدقع الذي يعيشه العراقيون في بلد يعتبر من اغنى بلدان العالم في ثروته النفطية وثرواته المعدنية والزراعية الاخرى احد العوامل التي دفعت العراقيين الذين يعانون من هذه الظاهرة الى الاحتجاج على سوء الادارة والتخطيط والفساد الكبير للطبقة الحاكمة وسوء الخدمات .



الا ان السلطات لم تعمل على اصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية وانقاذ الشعب مما يعانوه وانما واجهت المنتفضين بالرصاص الحي وا ......





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