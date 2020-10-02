زيباري يتهم قياديا في الحشد الشعبي بالوقوف وراء هجوم اربيل

2020/10/02 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اتهم القيادي في الحزب الديموقراطي الكوردستاني، ووزير الخارجية الاسبق، هوشيار زيباري، الجمعة، القيادي في الحشد الشعبي، وعد القدو، بالوقوف وراء القصف الصاروخي الذي استهدفت معسكرات في محافظة اربيل .

وقال زيباري، في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، اليوم (2 تشرين الاول 2020) أن "الصواريخ التي استهدفت أربيل هي رسالة للأميركيين بالدرجة الأولى، ولرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفة خاصة، ومحاولة لتصفية الحسابات الأميركية - الإيرانية على الأراضي العراقية، قبيل الانتخابات الأميركية التي ستجري في الثالث من تشرين الثاني المقبل".

ووجه زيباري "اتهاما القيادي في الحشد الشعبي «وعد القدو» بالوقوف وراء إطلاق هذه الصواريخ التي انطلقت من المناطق الواقعة على أطراف الإقليم وتسيطر عليها قوات القدو"، مبينا أن "هذه الأمور معروفة لدينا تماما حيث إن القدو مصنف على قائمة الإرهاب، كونه متهما بارتكاب جرائم في المناطق التي يسيطر عليها اللواء 30 الذي يقوده".

وأكد زيباري أن "عملية إطلاق الصواريخ التي لم تصب أهدافها سيترتب عليها تصعيد كبير سوف تشهده الأيام المقبلة خلال شهر تشرين الأول الحالي، وبالتالي هي رسائل للأميركيين تقول (لا مكان لكم في العراق) أكثر مما هي رسالة لأربيل، وهو أمر سيترك عواقب على الأطراف المتورطة التي تقف خلف هذه المغامرات التي يتوهم أصحابها أنهم سيحققون أهدافهم".

وكان القدو الذي شغل سابقا منصب آمر لواء 30 في الحشد الشعبي، قد نفى تورط اللواء بالهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة للتحالف الدولي، في محافظة أربيل، اول أمس.

وقال القدو في تصريح ، إن "أطرافا من إقليم كوردستان كانت مسيطرة على مناطق شاسعة في سهل نينوى قبل دخول داعش، وبعد تحريرها من قبل الحشد الشعبي ولواء 30 أوكلت مهام مسك الارض إلى اللواء 30 وكذلك الجيش العراقي".

ونفى القدو "أية علاقة للواء 30 بالهجوم الذي تعرضت له محافظة أربيل، أما الاتهامات التي وجهت للواء فهي لمصلحة جهة معينة، تحاول إيصال رسائل إلى الولايات المتحدة والحكومة".

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