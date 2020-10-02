الأعرجي لشيوخ ووجهاء ديالى: الكاظمي وجه ببسط الأمن وإعادة النازحين بجميع المناطق

2020/10/02 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع شيوخ ووجهاء مناطق العظيم والزور وسنسل وشمال المقدادية بمحافظة ديالى، الوضع الأمني وأوضاع النازحين.

الأعرجي شدد على أهمية تعاون المواطنين مع القوات الأمنية في التصدي للخلايا الإرهابية النائمة وتأمين مناطقهم، مبينا أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، واضحة وصريحة في الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهابيين والمجرمين، وكذلك تسهيل عودة النازحين الى مناطق سكناهم.

هذا وأبدى شيوخ العشائر استعداد أهالي تلك المناطق للوقوف مع القوات الأمنية ودعمها في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين من العابثين بالأمن.

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