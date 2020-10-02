الكاظمي والحلبوسي يعزيان بوفاة الأب الروحي للديانة الأيزيدية

2020/10/02 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيسا الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي التعازي بوفاة الأب الروحي للديانة الازيزيدية في العراق والعالم البابا شيخ خرتو.

وجاء في التعزية التي قدمت إلى أبناء الديانة الايزيدية في العراق والعالم، أن الفقيد كان رمزا وسندا للتآخي والمحبة، وأنه كان رجل دينٍ ذي ثراءٍ روحاني أغنى قواسم الحياة الكريمة في هذه الأرض الطيبة، مثلما كان رجل سلامٍ وثبات في أوقات عصيبة مرت على العراقيين وهم يواجهون أعتى شرور داعش وهمجيتها.

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