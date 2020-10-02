العمليات المشتركة: أنباء اعتقال مطلقي صواريخ أربيل عارية عن الصحة

2020/10/02 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت العمليات المشتركة اعتقال المجموعة الإرهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ.

الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، قال إن التصريحات التي نسبت لقيادة العمليات باعتقال المجموعة الإرهابية التي استهدفت محافظة أربيل بعدد مِن الصواريخ بواسطة عجلة نوع كيا عار عن الصحة، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات.

وكانت العمليات المشتركة قد أكدت في وقت سابق، صدور توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وفتح تحقيق فوري.

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