إصابة ترامب بكورونا.. وتأثيراتها المحتملة على السباق الرئاسي

2020/10/02 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل نحو شهر من إجراء الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر القادم، فأجا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العالم بإعلانه إصابته هو وزجته السيدة ميلانيا، بفيروس كورونا المستجد، عقب إصابة مستشارته هوب هيكس.

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