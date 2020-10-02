الرافدين يطلق نداءً للمتقاعدين الذين لم يستلموا رواتبهم

2020/10/02 | 11:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين يوم الجمعة عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الاول.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم ان المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية.

ودعا البيان المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى التوجه عند أقرب مكتب لصرف مستحقاتهم المالية.

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