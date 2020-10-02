ميركل بدلاً عن ماكرون في القمة الأوروبية

2020/10/02 | 11:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن تنوب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، وذلك بسبب ارتباطه بموعد في بلده، حسبما أعلن ماكرون مساء أمس بعد انتهاء اليوم الأول من القمة.

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي يمكنهم فقط نقل حقوق التصويت الخاصة بهم في اجتماعات القمة في بروكسل إلى مشارك آخر في القمة.

ولا ينص النظام الداخلي للمجلس الأوروبي على إنابة وزير، على سبيل المثال.

ولن يحضر ماكرون اليوم الثاني من القمة لأنه يعتزم اليوم الجمعة طرح استراتيجية لمكافحة التطرف في إحدى ضواحي شمال غرب باريس.

وهزت فرنسا هجمات إرهابية منذ سنوات أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.

وينحدر العديد من الجناة من فرنسا.

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