نصيف: إجراءات هيئة الضرائب بمحاربة الفساد أوصلت إيراداتها الى 601 مليار دينار في أيلول الماضي 

2020/10/02 | 11:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أشادت النائبة عالية نصيف بالإجراءات الناجحة التي قامت بتطبيقها الهيئة العامة للضرائب والتي أسهمت في زيادة إيرادات الدولة وسهلت قيام المكلفين بدفع الضرائب دون إرسال لجان الكشف والتقدير التي بعضها ألحق الضرر بالدولة وبالمواطن بسبب الفساد .وقالت في بيان اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه :" إن إيرادات الضرائب في شهر أيلول الماضي حطمت رقماً قياسياً بوصولها الى 601 مليار دينار، وذلك بفضل الإجراءات الممتازة التي اتخذها مدير عام هيئة الضرائب، والمتضمنة محاربة الفساد في لجان التقييم والكشف، فقد اختصر المعركة ضد الفساد بتوجيه ضربة قاضية لضعاف النفوس وألغى هذه اللجان وفتح الباب أمام المكلفين للمجيء ودفع ما بذمتهم من ضرائب، فقد عادت الثقة بين المواطن والهيئة العامة للضرائب ". وتابعت نصيف :" نأمل أن تحذو بقية الهيئات الحكومية والوزارات حذو الهيئة العامة للضرائب في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتجاوز الحلقات الروتينية، مع التشديد على مكافحة آفة الفساد وقطع الطريق على المفسدين.واكدت انه خلال الايام القليلة المقبلة سنكشف للرأي العام العراقي الفساد الذي كان موجوداً في الهيئة خلال الولاية السابقة والذي سبق لنا أن طالبنا هيئة النزاهة بفتح تحقيق حوله "./انتهى9

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