التزوير يصل لمستويات متقدمة وخطيرة.. الكشف عن عصابة “تزيّف” معدن الذهب في العراق

2020/10/02 | 11:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل يوم الجمعة القاء القبض على عصابة تتألف من سبعة افراد بينهم ثلاث نساء بتهمة تزييف معدن الذهب.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان قسم مكافحة الجريمة/مكتب عنكاوا وبعد حصوله على بلاغ بقيام عدد من الاشخاص بتزييف الذهب وبيعه على الصاغة في المنطقة على الفور تم تشكيل فريق للتحقيق.

واضاف البيان “وبعد التحري الدقيق وتوفر المعلومات اللازمة تمكن قسم مكافحة الجريمة من القاء القبض على 7 متهمين وهم (هـ.ك.ج) و (ا.ا.م) و (ص.ك.ج) و (ع.م.ق) و (ع.ع.ف) و (ع.م.ع) و (ح.س.ع)”.

وتابع البيان ان المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم، وبقرار من القاضي تم ايداعهم بالحبس وفق المادة (456) من قانون العقوبات العراقي ليعرضوا على المحكمة.

وزادت مؤخرًا نشاطات تزوير العملة حتى لايخلو اسبوع من اعلان القوات الامنية القبض على عصابات تتاجر بالعملة المزيفة بينها الدولار والدينار العراقي.

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