2020/10/02 | 11:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة تكشف عن أعداد النازحين المتبقين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة تكشف عن أعداد النازحين المتبقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).