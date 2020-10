رئيس إقليم كردستان يعلق بعد تأكيد إصابة ترامب بالفيروس

2020/10/02 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني، الجمعة، على إصابة رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب بالفيروس الوبائي، متمنيا له الشفاء.



وقال بارزاني في تغريدة، تابعها "ناس"، (2 تشرين الأول 2020)، "تفكيري وصلاتي مع الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، أتمنى لهم ولكل المصابين بفيروس كورونا الشفاء العاجل والكامل".

My thoughts and prayers are with U.S.



President @realDonaldTrump and First Lady Melania Trump.



I wish them and all infected with coronavirus a quick and full recovery.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) October 2, 2020

