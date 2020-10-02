زعماء دول هزموا كورونا

2020/10/02 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثبوت إصابة الرئيس الأميركي، بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، انضم دونالد ترامب لقائمة رؤساء الدول الذين أصيبوا بمرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس التاجي.

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