متنبئ جوي : العراق معرض لمنخفض روسي بارد

2020/10/02 | 11:58 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / توقع المتنبئ الجوي في مطار البصرة الدولي " صادق عطية اليوم الجمعة ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد من روسيا.وقال عطية في منشور على "فيسبوك" ان "حركة السحب الركامية في مدن الشمال ( نينوى ودهوك واربيل والسليمانية ) ومناطق من صلاح الدين وشمالي ديالى معرضة اليوم لهطول زخات من الامطار في بعض الاماكن".واضاف "يوم السبت الهطول خفيف في اربيل والسليمانية كذلك تشير التوقعات الى ان صباح ونهار يوم الاحد سيشهد هطول زخات خفيفة من الامطار في مناطق من العاصمة بغداد وديالى ومناطق من الانبار وصلاح الدين اضافه لدهوك ونينوى والسليمانية واربيل ".واوضح "ربما نشهد يوم الاحد ليلا هطول خفيف في مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط اضافه لمناطق من السماوة وميسان وواسط وديالى".وعزا عطية حالة الطقس في البلاد الى "اندفاع موجة باردة قصيرة في الطبقات العليا اصلها منخفض بارد فوق روسيا، مبينا "ربما تتطور لمنخفض قطع يؤثر علينا".



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