2020/10/02 | 11:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن وصول دفعة جديدة من اجهزة التنفس الاصطناعي واخرى لاستخلاص الحمض النووي لفحص وتشخيص فايروس كورونا من احدى دول الخارج./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول دفعة جديدة من اجهزة التنفس الاصطناعي واخرى لاستخلاص الحمض النووي لفحص وتشخيص فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول دفعة جديدة من اجهزة التنفس الاصطناعي واخرى لاستخلاص الحمض النووي لفحص وتشخيص فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).