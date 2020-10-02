2020/10/02 | 11:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية عن تحرر مختطف والقبض على الخاطفين في الكرمة بالانبار وعلى ارهابيين اثنين في بلد وسامراء.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت من احباط عملية اختطاف قام بها اثنان من الاشقاء الجناة استهدفت احد المواطنين في منطقة بني زيد بالكرمة الانبار حيث تم احباط عملية الاختطاف بعد اقل من ساعة على حدوثها نتيجة كمين محكم ومدروس نصب في سيطرة البو دلف تم على اثره تحرير المختطف والقاء القبض على الخاطفين .على صعيد متصل تمكنت مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وقوة من لواء مغاوير القيادة من القاء القبض على اثنين من الارهابيين في أقضية بلد وسامراء بمحافظة صلاح الدين وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة٤ إرهاب./انتهى9

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