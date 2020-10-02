2020/10/02 | 12:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

واصل الذهب مكاسبه، الجمعة، وبات يمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد أن أُصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.



وبحسب رويترز، وتابعها "ناس"، (2 تشرين الاول 2020)، فقد "صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1915.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1922.20 دولار".

وربح المعدن الأصفر "2.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس آب".

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا، ”تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19 تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ (الآمن)“.

وأضاف ”أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعا، بناء على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأمريكية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة“.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية اثنين بالمئة بفعل نبأ إثبات التحاليل إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 ودخولهما في حجر صحي قبل أسابيع من الانتخابات.

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب ”هذا النبأ يجب أن يدعم الذهب لأننا سنرى على الأرجح تحفيزا في وقت قريب، يتعين على الناس تملك الذهب في هذه الحالة“.

ويوم الخميس، وافق مجلس النواب الأمريكي على "خطة للحزب الديمقراطي بقيمة 2.2 تريليون دولار لتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا".

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذا أنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

وتجاهل الذهب ارتفاع الدولار.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ربحت الفضة 0.7 بالمئة إلى 24.07 دولار للأوقية وارتفعت ما يزيد عن خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 894.82 دولار ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2311.95 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكاسب جديدة للذهب مستفيداً من إصابة ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكاسب جديدة للذهب مستفيداً من إصابة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).