إيران تحرم محكوما بالإعدام من حضور جنازة والده

2020/10/02 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرمت السلطات الإيرانية السجين المحكوم بالإعدام، أمير حسين مرادي، من حضور جنازة والده، بحسب ما أفاد به موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض.

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