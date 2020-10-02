مركز تنظيمات شنكال يشارك في تشييع بابا شيخ

2020/10/02 | 12:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من مركز تنظيمات شنكال للاتحاد الوطني الكوردستاني الى قضاء شيخان للمشاركة في مراسيم تشييع الاب الروحي للكورد الايزيديين بابا شيخ خرتو اسماعيل.

وترأس الوفد داود جندي مسؤول مركز تنظيمات شنكال وآراس محمد آغا عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني اضافة الى مسؤولي مركز تنظيمات شنكال ودهوك.

PUKmedia / تحسين شيخ كالو / شيخان ‌

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