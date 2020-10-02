ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين الكوادر الطبية في ديالى إلى 1100 حالة

2020/10/02 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت خلية الأزمة الحكومية ارتفاع العدد التراكمي لإصابات فيروس كورونا بين صفوف الكوادر الطبية والصحية في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان، أن عدد الإصابات الكلي بالفيروس من الكوادر الصحية في ديالى وصل إلى ألف ومئة إصابة شملت أطباء وصيادلة، ووفاة أربعة منتسبين في المحافظة منذ بدء الجائحة بالانتشار، مشيرة إلى أن ثمانية وثمانين من المصابين تماثلوا للشفاء وتمكن عدد منهم من العودة إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي.

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