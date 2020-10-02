هيئة المنافذ: إحباط عملية عجلات ومواد ممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر الأوسط

2020/10/02 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إحباط محاولة لتهريب عجلات ومواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ أم قصر الأوسط.

الهيئة أكدت في بيان أن ملاكاتها تمكنت من إحباط تهريب خمس عجلات دون الموديل، وضبط ثلاث حاويات بحجم أربعين قدما تضم موادا ممنوعة من الاستيراد، مبينة أن العملية تمت داخل الحرم الجمركي بعد الحصول على موافقة الجهات القضائية المختصة لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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