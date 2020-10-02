المالية النيابية: وزارة المالية تمتلك صلاحية تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة

2020/10/02 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية أن وزارة المالية تمتلك صلاحية تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.

مقرر اللجنة أحمد الصفار قال في تصريح، إن الأوضاع المالية في العراق ليست جيدة، وأن بقاء الموظفين والمتقاعدين لمدة ستة وأربعين يوما بدون دفع رواتبهم سيخلق موقفا محرجا للحكومة ولمجلس النواب، سيما وان البلاد تمر بمرحلة حرجة وأوضاع اقتصادية صعبة في ظل تفشي فيروس كورونا، وتمس مصادر رزق الشعب في عموم مدن العراق، مشيرا إلى أن وزارة المالية تملك صلاحية طرح أذونات أو تصاريح الخزينة المؤقتة وخصمها من المصارف للتمكن من تسديد الرواتب.

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