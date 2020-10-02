اول ناحية في ديالى تقترب من اغلاق ملف النازحين بشكل نهائي

2020/10/02 | 12:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالىاكد مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، بان ناحية قره تبه شمال شرق المحافظة اقتربت من اغلاق ملف النازحين بشكل نهائي.وقال مدير ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ملف النازحين في قره تبه حسم بنسبة 90% وهو مؤشر ايجابي على قرب اغلاق الملف بشكل نهائي وبذلك تكون الناحية اول الوحدات الادارية حسمت الموقف من هذا الملف الانساني بعد عودة اكثر من 3 الاف اسرة نازحة”.واضاف التميمي،ان” حسم ملف النازحين جاء بجهود كل القوى الامنية وخاصة الحشد الشعبي وتشكيلاته لافتا الى ان حسم الملف له اثر ايجابي في اعادة الحياة للكثير من القرى المحررة التي تضررت بفعل جرائم داعش الارهابي مؤكدا بان الاوضاع الامنية مستقرة الى حد كبير والقوى الامنية والحشد الشعبي فعالة في درء مخاطر الارهاب عن قره تبه وقراها المترامية”.وعانت قره تبه من نزوح الاف من العوائل بعد 2014 بعد سيطرة داعش الارهابي على العديد من القرى قبل ان يتم تحريرها فيما بعد.انتهى/25

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