الحشد الشعبي: ساهمنا في احباط 50% من الهجمات الارهابية في ديالى

2020/10/02 | 12:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد الحشد الشعبي ، الجمعة، اسهامه في احباط 50% من الهجمات الارهابية في ديالى.وقال الناطق باسم محور الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مسك اكثر من 10كم الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وقطع اهم خطوط تسلله خلايا داعش المختبئة في قرى مهجورة اسهمت في احباط 50% من الهجمات التي كان يخطط لها التنظيم في عمق ديالى وخاصة القرى المحررة في الحاوي”.واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي تحول الى ساتر بشري لدرء مخاطر الارهاب عن عشرات القرى المحررة ليس في العظيم بل مناطق اخرى من خلال تصديه للبطولي لهجمات داعش وتقديمه العديد من الشهداء والجرحى في مواجهة الارهاب لافتا الى مسك الحدود وقطع مسارات التسلل اسهمت في خفض كبير لمعدلات الارهاب في ديالى خلال الاشهر الماضية”.ويستغل داعش بعض الفراغات في الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين للتسلل لشن هجمات في عمق مدن المحافظة وقراها المحررة

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