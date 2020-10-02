الزوراء: علاء عبد الزهرة باقٍ مع النوارس

2020/10/02 | 12:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..

اكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، ان المهاجم علاء عبد الزهرة، باقٍ مع فريق النوارس بنسبة 100%.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الانباء التي تشير الى رحيل علاء عبد الزهرة ليست صحيحة”.

واوضح ان “عبد الزهرة وقع على عقد انضمامه للفريق بشكل رسمي وسيتواجد رفقة النوارس بنسبة مئة في المئة”، مشيراً الى ان “عبد الزهرة يتطلع بشغف للعب في الموسم الجديد”.

يذكر ان عبد الزهرة عاد الى الزوراء قادماً من الشرطة.



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