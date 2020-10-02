كاظم الساهر يكشف أصعب مواقف حياته في العراق

2020/10/02 | 12:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر خلال لقائه مع مجلة فوغ العربية المختصة بالرجال عن أصعب موقف مر في حياته ونقيضها طيلة مسيرته الفنية

وشارك الساهر الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في انستجرام مقطع فيديو ظهر فيه بالزي الشتوي الأنيق يتكلم عن أسعد مرحلة في حياته وأوضح بأنها حين قرر أن يبيع الموتسكل الخاص فيه بعمر 12 سنة وشاء غيتار وبدء التلحين على مقطوعات صغيرة واكتشاف موهبته بسن صغير

وعلى النتقيض كشف الساهر عن أصعب مراحل حياته خلال غزو العراق في العشرينات من عمره وأوضح أنه تواجد في العراق أيام قصف بغداد وكشف عن تلحينه خلال هذه الفترة لأغنية مدرسة الحب وأنا وليلى وخوفه من تسريب الأغنية الى أطراف غير موثوقة خلال الحرب

وأسهب الساهر في حديثه للمجلة بأنه قرر بعد ذلك الخروج من العراق بعد حصار همجي للعراق وتوجهه للاردن ومن ثم الى لبنان واستقبال الشعب اللبناني للساهر بكل الحفاوة وقتها واحساسه بالسعادة بالاقامة في بيروت واكتشاف الجمهور الراقي الذي دعمه في وقتها

والجدير بالذكر ان الساهر كان قد أطلق يوم أمس لجمهوره عدة صور من لقائه مع المجلة وروج للألبسة الشتوية باطلالته الأنيقة وتغزل الجمهور باطلالة الساهر وأبدو تعاطفهم معه في مرحلة العشرينات التي وصفها بالأسوء في مسيرة حياته الفنية

ويشار الى ان الساهر كان قد أجل حفله الغنائي في مصر بعد جائحة كورونا وكشف عن تلحينه لأغنية جديدة من كلماته ستحمل اسم الممثلة ضمن ألبوم كتاب الحب الأخير

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