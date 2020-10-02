نائب: القوى السياسية حسمت 90% من خلافاتها حول الدوائر المتعددة

2020/10/02 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد النائب مضر الكروي، الجمعة، بان القوى السياسية حسمت 90% من خلافاتها حول الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” القوى السياسية جادة في حسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد مؤكدا بان 90% من خلافاتها حسمت حتى الان واللقاءات لاتزال مستمرة للوصول الى صيغة نهائية تعرض على مجلس النواب في جلسته القادمة للتصويت عليه”.واضاف الكروي،انه” رغم الخلافات وتباين وجهات النظر بين مختلف الكتل السياسية الا ان الوصول الى صيغة توافقيه تسهم في اقرار القانون بشكل نهائي غير مستبعدة في الجلسة القادمة مؤكدا بانه ماراثون الانتخابات القادمة تعاني من مصاعب جمة خاصة في ظل المتغيرات الحاصة في القانون والتي تفرض على المفوضية سلسلة اجراءات معقدة وكثيرة على الارض”.وداب مجلس النواب من اسابيع على مناقشة ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات في مسعى لحسمه

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