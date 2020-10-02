انتحار شخص رميا بالرصاص داخل عجلته شرقي بغداد

2020/10/02 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الجمعة، بانتحار شخص رميا بالرصاص داخل عجلته شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا مجهول الهوية يبلغ من العمر ٤٠ عام تقريبا انتحر بواسطة اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل عجلة نوع كامري ضمن منطقة شارع فلسطين".واضاف المصدرؤ الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي مع فتح تحقيق بالحالدثة".





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