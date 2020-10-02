أول تعليق روسي على إصابة ترامب

2020/10/02 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعرب الكرملين عن أمل موسكو في أن يتماثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشفاء في أسرع وقت ممكن، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، في أول تعليق من الكرملين على إعلان البيت الأبيض عن إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بالفيروس التاجي: “بطبيعة الحال، نتمنى للرئيس ترامب […]

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