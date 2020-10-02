مهمَّات الاشتراكيّين الديمقراطيين الرُّوس - الحلقة الثانية - الشرارة

#الشرارة ــــ ملخص ــــ مهمَّات الاشتراكيّين الديمقراطيين الرُّوسالحلقة الثانيةوهنا يوضع السؤال بشكل طبيعي تماماً:-أولاً، كيف يجب أن تكون علاقات الطبقة العاملة مع هذه العناصر؟-وثانياً، ألا يجب على الطبقة العاملة أن تتحالف مع هذه العناصر من أجل القيام بنضال مشترك ضد الحكم المطلق؟وبما أن جميع الاشتراكيّين – الدِّيموقراطيّين يعترفون بأنه يجب أن تسبق الثَّورة السِّياسيّة في روسيا ال ......
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