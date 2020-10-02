اسرائيل/ فلسطين.. وقرآن العراق؟/4 - عبدالامير الركابي

2020/10/02 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي تبدا الظاهرة المجتمعية حين تكتمل مقوماتها الضرورية بالازدواج المجتمعي التحولي، وتعبيره الثنائي الأرضي الأحادي الامبراطوري البابلي، والسماوي الابراهيمي، وتنتهي قبل الختام بهيمنة الارضوية الأحادية الازدواجية الطبقية نموذجا وتفكرا، كاخر واعلى تجليات الأحادية قبل ان ينبثق زمن الازدواج الأخير( السماوي/الطبقي)، متجليا في الأرض الجديده والمجتمعية المفقسة خارج رحم التاريخ، بصورة (راسمالية/ ابراهيمه ......





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