عراقي مغترب يحجز مقعد وزير في الكابينة الحكومية الجديدة ببلجيكا.. من هو سامي مهدي؟

2020/10/02 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عينت الحكومة البلجيكية الجديدة، وزيرًا للهجرة وشؤون اللاجئين من اصول عراقية.Met deze vernieuwde ploeg willen wij bouwen aan morgen!Veel succes @vincent_v_p , @AnneliesVerlind en @SammyMahdi in de federale regering.#Avanti! pic.twitter.com/bGXlMTg3r8 — CD&V (@cdenv) September 30, 2020 وأدى الوزير من اصول عراقية سامي مهدي، القسم امام الملك فيليب الثاني، ومهدي يبلغ […]

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