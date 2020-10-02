2020/10/02 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

باشر مصرف الرشيد، الجمعة، برفع وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية.



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" (2 تشرين الاول 2020)، نسخة منه، ان "تلك السلف تمنح للمنتسبين من حاملي بطاقة نخيل وعلى السادة المستفيدين مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكترني في حال وصول رسائل نصية بالمبلغ الممنوح".

ونوه المصرف الى انه "في وقت سابق قدم كافة التسهيلات منها الغاء كتاب التأييد والاكتفاء بالايبان وبطاقة نخيل للمنح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد: رفع وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد: رفع وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).