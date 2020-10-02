صقور الجو تلاحق داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/10/02 | 12:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الجمعة، بان القوة الجوية قصفت بعنف اوكار داعش الارهابي على الحدود مع صلاح الدين.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق(60كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” القوة الجوية العراقية قصفت بعنف العديد من اوكار ومضافات داعش الارهابي في القرى المهجورة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة”.واضاف العبيدي،ان” القصف جاء متزامنا مع عملية عسكرية انطلقت لتعقب خلايا داعش في تلك القرى المهجورة والتي شكلت مؤخرا تحدي امني كبير لديالى بسبب تسلل ارهابيي داعش بين فترة واخرى لاستهداف القطعات الامنية والقرى المحررة”.وتعد الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من المناطق الغير مستقرة امنيا بسبب نشاط داعش الذي يختبى في قرى مهجورة تقع ضمن حوض الميتة والمطيبيجة

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