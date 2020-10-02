2020/10/02 | 12:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندا تراقب عن كثب الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/02 | 12:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تراقب عن كثب الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تراقب عن كثب الهجمات على البعثات الدبلوماسية في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).