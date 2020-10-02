2020/10/02 | 13:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشفاء العاجل لدونالد ترامب في رسالة يوم الجمعة قائلا إنه واثق من أن صفات الزعيم الأميركي ستساعده في محاربة فيروس كورونا.ونقل الكرملين عن بوتين قوله في الرسالة “أنا مقتنع بأن حيويتك ومعنوياتك العالية وتفاؤلك ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب مصاب بكورونا وبوتين واثق من تغلبه على الفيروس الخطير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب مصاب بكورونا وبوتين واثق من تغلبه على الفيروس الخطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).