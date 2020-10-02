نائبة عن صلاح الدين: واجهنا كورونا بقدراتنا الذاتية والصحة لم تنصفنا

2020/10/02 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-صلاح الدين

قالت النائبة عن محافظة صلاح الدين، منار عبد المطلب، اليوم الجمعة، إن وزارة الصحة لم تكن منصفة وعادلة في دعم دائرة صحة صلاح الدين لكبح وباء كورونا، مبينة أننا واجها الفيروس بقدراتنا الذاتية.

وذكرت عبد المطلب في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "وزارة الصحة لم تكن منصفة وعادلة مع محافظة صلاح الدين في ملف الدعم لمواجهة كوفيد19 المستجد، مؤكدة أن، المحافظة اعتمدت على إيراداتها في بناء مركز للحجر لاستيعاب الإصابات بالفيروس".

وأضافت، أن "معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق جنوب صلاح الدين وخاصة الدجيل وبلد، هي الأعلى على مستوى المحافظة والأعداد في تزايد والأهالي بدأوا يتعايشون مع الفيروس".

وكانت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة صلاح الدين، شهدت ارتفاعا مطردا في الأسابيع الماضية رغم أنها بقيت فترة ليست بقليلة خالية من أي إصابات بخلاف بقية المحافظات.

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