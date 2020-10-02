حقوق الانسان النيابية: الجلسات المقبلة ستشهد التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر

2020/10/02 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، ارشد الصالحي، الجمعة، 02 تشرين الأول، 2020، أن جلسات مجلس النواب المقبلة ستشهد التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر.

وقال الصالحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في هذا الأيام المباركة قبل سنة انطلقت شرارة التظاهرات العفوية من قبل جميع فئات الشعب والتي تعبر عن تطلعاتهم في غد مشرق".

واضاف البيان أنه "رغم ما حصل من سقوط لشهداء وجرحى من المتظاهرين الا ان هذه الدماء الزكية الطاهرة كانت الشريان لديمومة استمرارها وزيادة العزم والإصرار في مواصلة الطريق حتى تحقيق المطالب المشروعة".

وتابع البيان أن "لجنة حقوق الانسان النيابية ومنذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات تابعت مع جميع الأطراف سواء الحكومية او الشعبية او منظمات المجتمع المدني للوقوف على ما يجري في ساحات التظاهر وتعمل الان بكل قوة وعزم للانتهاء من إقرار قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي الذي تمت قراءته الثانية والتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة للمجلس".

واشار إلى أن "لجنة حقوق الانسان تستذكر هذه المناسبة بكل فخر واعتزاز وستستمر بالوقوف مع مطالب الشعب الى ان يتم تحقيقها واسترداد حقوق الشهداء والجرحى والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين منهم والكشف عن القتلة".

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