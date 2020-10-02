الديوانية تسجيل /90/ اصابة بكورونا اليوم

2020/10/02 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ سجلت دائرة صحة محافظة الديوانية اليوم /90/ اصابة جديدة بكورونا .وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " تم تسجيل / 90/ اصابة بفايروس كورونا قابلها /203/ حالات شفاء / انتهى

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