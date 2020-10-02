اسعار الذهب ترتفع بسبب إصابة ترامب بكورونا

2020/10/02 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ واصل الذهب مكاسبه اليوم الجمعة ويمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين، إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد أن أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1915.34 دولارا للأونصة، بحلول صباح اليوم الجمعة ، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا.في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1922.20 دولارا للأونصة.وربح المعدن الأصفر 2.9% منذ بداية الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أب الماضي.وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى "أواندا"، إن "تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19 تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب، إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ (الآمن)".وأضاف الخبير: "أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعا..



بناء على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأمريكية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة".ويأتي ارتفاع الذهب في وقت انخفضت فيه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية 2% بفعل نبأ إثبات التحاليل إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 ودخولهما في حجر صحي قبل أسابيع من الانتخابات.وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ربحت الفضة 0.7% وصعدت إلى 24.07 دولارا للأونصة، وارتفعت ما يزيد عن 5% منذ بداية الأسبوع./انتهى9

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