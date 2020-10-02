تسجيل / 150 / اصابة بمرض كورونا و / 173 / حالة شفاء في ديالى

2020/10/02 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى / 150 / اصابة جديدة بمرض كورونا و / 173 / حالة شفاء خلال ال 24 ساعة الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان مختبر الصحة العامة في بعقوبة أجرى فحصا مختبريا ل / 431 / مسحة جديدة أظهر منها / 150 / اصابة بمرض كورونا بينها / 7 / لكوادر طبية وصحية ومختبرية .



فضلا عن تسجيل / 173 / حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الساعات الماضية .واضاف ان مجمل حالات الاصابة المؤكدة بلغت / 10190 / اصابة في عموم ديالى وحالات الشفاء / 9088 / حالة .



في حين بلغ عدد المتوفين من ظهور جائحة كورونا / 210 / حالات وفاة ./انتهى

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