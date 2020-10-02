شاهد.. النوايا الخبيثة الامريكية بالعراق، الى ماذا تسعى؟

2020/10/02 | 13:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو المجلس السياسي في حركة النجباء أن التواجد الأمريكي في العراق منذ عام 2003 وقبله في أفغانستان جاء في إطار نظرية "الحروب الصفرية" بمعنى ألا يست...

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