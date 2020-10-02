نينوى تكشف عن مخططات مستقبلية للإستثمار وتعلن خبرا 'سارا' للأهالي

2020/10/02 | 13:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، الجمعة، عن مبادرة حكومية لتنشيط حركة الاستثمار وتوزيع الأراضي بين المواطنين.

وقال الجبوري في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (2 نشرين الاول 2020) إن"المحافظة شهدت مؤخرا زيارات لعدد من مسؤولي الدولة، منهم مستشار رئيس الوزراء، ووزير الثقافة حسن ناظم"، مبينا أن "مستشار رئيس الوزراء أكد وجود مبادرة حكومية تخص الاستثمار واستملاك الأراضي في المحافظة، من أجل توزيعها بين المواطنين".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريقين ، الأول يرأسه النائب الفني للمحافظ، والآخر قائممقام مدينة الموصل، لمتابعة ملف الأراضي ولتسهيل عملية امتلاك الأراضي من قبل المحافظة وتوزيعها بين المواطنين، فضلا عن تسهيل حركة الاستثمار والابتعاد عن الحلقات الزائدة ".

وأشار إلى أن "وزير الثقافة وعد بإطلاق مشاريع، قسم منها يتعلق بالتنقيب عن الآثار"، مؤكدا "وجود مؤسسات من ألمانيا وإيطاليا في المحافظة ستقوم بعمليات التنقيب".

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