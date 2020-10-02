إقامة احتفالات عيد العرش اليهودي في دبي بعد اتفاق السلام مع الإمارات

2020/10/02 | 13:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي اليوم الجمعة أنه لأول مرة يتم إقامة عيد العرش اليهودي فى دولة عربية.وقال أدرعي إنه تم إقامة الاحتفالات بعيد العرش اليهودي فى دبي وذلك بعد اتفاق السلام الإمارات مع إسرائيل.وكتب ادرعي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه “تم إقامة عرش يهودي […]

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