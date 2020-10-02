امرأة ملتزمة في لحظة ضعفها - نادية خلوف

2020/10/02 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف في لحظة ضعف!أضع هذا العنوان للقصة الحقيقية عن تجربة المرأة التي هرّبت صديقها من السّجن في قفص الكلاب.



القصّة حدثت في أمريكا ، كانت علاقة غير متكافئة، لكن هل كان هذا يكفي حتى تمتنع عن إتمامها؟خلال عملي أتت إلي امرأة كانت قد وكّلتني بدعوى ميراث، وفي إحدى المرات سألتني: ماذا لو كنت تعيشين مع زوجك دون مشاعر من قبله، بل إنه حتى يقرف منك، ولا يأكل طعامك؟ الحقيقة لم أعرف ما ترمي إليه ، لكنها أكد ......





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