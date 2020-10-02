سويسرا تعتقل أربعة أشخاص على صلة بداعش والقاعدة

2020/10/02 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات السويسرية إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص للاشتباه في أنهم على صلة بتنظيم داعش والقاعدة.

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