نائب كردي يطالب بفتح تحقيق حول استثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي

2020/10/02 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا النائب هوشيار عبدالله، الجمعة، وزارة النفط الاتحادية إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة "كار" وحكومة إقليم كردستان لاستثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي.



وذكر عبد الله في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الاول 2020)، "ندعو وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة (كار) وحكومة إقليم كردستان لاستثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي، مبيناً أن حكومة الإقليم تمتنع عن إيضاح كيفية إدارة الحقل الذي ينتج 35 بالمئة من نفط الإقليم ".

واضاف ان "ان حقل خورمالة الذي عملت الحكومة العراقية على تطويره ينتج 170 ألف برميل نفط يومياً، ويدار حالياً من قبل شرکة کار العاملة في مجال الطاقة، و حتی الان لا توجد اية معلومات حول العقد المبرم بین حكومة الاقلیم وهذه الشرکة".

وأوضح عبدالله ان "رئيس لجنة النفط والطاقة برلمان الإقليم علي حمه صالح تابع هذا الملف وأرسل أسئلة واستفسارات لمعرفة تفاصيل العقود المبرمة بشأن هذا الحقل لكون القضية تتعلق بقوت الشعب، إلا أن حكومة الإقليم وللأسف تمتنع عن كشف أية تفاصيل بهذا الشأن، ليبقى الباب مفتوحاً على تفسيرات بأن هذه الشركة أعطيت أكبر مصفى للنفط بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استحواذها على 40 بالمئة من أنبوب النفط بين الاقليم وتركيا".

وبين عبد الله انه "من اجل الشفافیة ومحاربة الفساد المستشري في ملف نفط الاقلیم، ندعو وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق حول هذا العقد ومراجعة كافة نشاطات هذه الشركة في الإقليم وإعلان النتائج على الرأي العام".

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