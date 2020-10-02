2020/10/02 | 13:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: فاجعة تهز الرأي العام في سوريا..



مدرس يقتل بناته الثلاثة وينتحر.



إشادة بأمين شرطة في مصر..



فما القصة؟.



وردة من صاحب متجر سعودي لزبونته...تثير اهتمام المغردين.



"غياث" أحدث سيارة شرطة ذكية في العالم بدبي.



وفي جولتنا: عراقية ترسم بقدمها.

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